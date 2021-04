Η Puma εξάντλησε τη φαντασία της για τη νέα φανέλα της εθνικής Ιταλίας. Κάπου στη μέση, όμως, το… έχασε. Οι Ατζούρι παρουσίασαν τη νέα τους εκτός έδρας εμφάνιση για τη διετία 2021-22 (που σημαίνει ότι ευτυχώς δεν θα φορεθεί στο Euro), με σλόγκαν «κάτι παραπάνω από μια φανέλα» και το αποτέλεσμα ήταν πράγματι κάτι παραπάνω. Για την ακρίβεια, ένα καλοφτιαγμένο… t-shirt: Μία ολόλευκη φανέλα, με μία πράσινη και μία κόκκινη γραμμή κάτω από το έμβλημα και το σήμα της εταιρείας και απλές μαύρες λεπτομέρειες στα μανίκια, σε μια από τις πιο λιτές εμφανίσεις που έχουν κυκλοφορήσει στα χρονικά.

Το πιο «τρελό» της υπόθεσης, όμως, είναι ότι παρόμοια τακτική ακολουθήθηκε και στις υπόλοιπες «πελάτισσες» της Puma. Αυστρία, Ελβετία και Τσεχία έκαναν με τη σειρά τους τα δικά τους αποκαλυπτήρια, σε μια τετράδα εμφανίσεων που το μόνο που διαφέρει μεταξύ τους είναι το… εθνόσημο.

Δείτε τη νέα φανέλα:

More than a kit. The ITALY kit

Worn by 11, made for millions

Only See Great

Only See Italy

https://t.co/k9rjNer0kH #OnlySeeGreat @pumafootball pic.twitter.com/3HHj3bntXv

— Italy (@azzurri) April 22, 2021