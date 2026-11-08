Συνέχεια στο νικηφόρο σερί του έδωσε ο Παναθηναϊκός στην εντός έδρα αναμέτρηση με τη ΡΕΑ για την έκτη «στροφή» του πρωταθλήματος.

Με νίκη συνέχισε ο Παναθηναϊκός στην έκτη αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών, καθώς επικράτησε 2-0 της ΡΕΑ εντός έδρας. Οι «πράσινες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 16ο λεπτό με την Καλοκαιρινού. Η ομάδα του Γιάννη Χαραμπίδης συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε και δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό η Κανέλλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχες διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά τους και κράτησαν ανέπαφη την εστία, μετρώντας ακόμη ένα σημαντικό τρίποντο. Ενω στο άλλο ματς της ημέρας Αγία Παρασκευή και Κηφισιά μοιράστηκαν βαθμούς (1-1).

Επόμενη αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών: