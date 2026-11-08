Συνεχίζει να χαμογελά η ΑΕΚ, ο Αστέρας συνεχίζει ακάθεκτος, ενώ οι Σειρήνες Γρεβενών πήραν βαθμό οξυγόνο στη 6η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 του ΠΑΣ Πύργου στα Σπάτα, πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα και τη δεύτερη συνεχόμενη. Η Ένωση μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση. Η Ανσέλμο άνοιξε το σκορ στο 22’, ενώ η Χατζηνικολάου με δύο προσωπικά τέρματα στο 24’ και στο 30’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο οι κιτρινόμαυρες συνέχισαν να πιέζουν, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε η Σπυριδωνίδου στο 81’.

Ο Αστέρας Τρίπολης συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στην Α’ Εθνική Γυναικών, επικρατώντας με 4-0 του ΟΦΗ και κάνοντας 5/5, μετρώντας πλέον 15 βαθμούς. Μεγάλη πρωταγωνίστρια η Αντουγκμπέ, που πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, ενώ σκόραραν επίσης η Τζαφέρη και η Πλατανιά. Την ίδια ώρα, οι Σειρήνες Γρεβενών απέσπασαν έναν πολύτιμο βαθμό στον Βόλο, φεύγοντας με το 1-1. Η Τουμανίνι έδωσε το προβάδισμα στο 35’, όμως οι γηπεδούχες ισοφάρισαν στο 63’. Δύο αποτελέσματα με τη δική τους σημασία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Επόμενη αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών: