ΑΕΚ - ΠΑΣ Πύργος 4-0: Κιτρινόμαυρη παράσταση με τεσσάρα!
Με εντυπωσιακή εμφάνιση η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 του ΠΑΣ Πύργου στα Σπάτα, πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα και τη δεύτερη συνεχόμενη. Η Ένωση μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση. Η Ανσέλμο άνοιξε το σκορ στο 22’, ενώ η Χατζηνικολάου με δύο προσωπικά τέρματα στο 24’ και στο 30’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο οι κιτρινόμαυρες συνέχισαν να πιέζουν, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε η Σπυριδωνίδου στο 81’.
Ο Αστέρας Τρίπολης συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στην Α’ Εθνική Γυναικών, επικρατώντας με 4-0 του ΟΦΗ και κάνοντας 5/5, μετρώντας πλέον 15 βαθμούς. Μεγάλη πρωταγωνίστρια η Αντουγκμπέ, που πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, ενώ σκόραραν επίσης η Τζαφέρη και η Πλατανιά. Την ίδια ώρα, οι Σειρήνες Γρεβενών απέσπασαν έναν πολύτιμο βαθμό στον Βόλο, φεύγοντας με το 1-1. Η Τουμανίνι έδωσε το προβάδισμα στο 35’, όμως οι γηπεδούχες ισοφάρισαν στο 63’. Δύο αποτελέσματα με τη δική τους σημασία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Επόμενη αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών:
- ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης Κυριακή 15/11 12:00
- Σειρήνες Γρεβενών – ΟΦΗ Κυριακή 15/11 15:00
- Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ Κυριακή 15/11 15:00
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αγία Παρασκευή Κυριακή 15/11 15:00
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κυριακή 15/11 15:00
- Οδυσσέας Μοσχάτου – ΑΕΚ Κυριακή 15/11 15:00
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