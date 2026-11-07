Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Μοσχάτο επικρατώντας του Οδυσσέα με 2-0 και έκανε το έξι στα έξι στην Α' Εθνική Γυναικών.

Ασταμάτητος δείχνει και φέτος ο ΠΑΟΚ. Οι περσινές πρωταθλήτριες έχουν καταφέρει να πετύχουν έξι νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, συνεχίζοντας το φετινό πρωτάθλημα, από εκεί που άφησαν το περσινό.

Τελευταίο... θύμα των «ασπρόμαυρων» ήταν ο Οδυσσέας με τα κορίτσια του Θανάση Πατρικίδη επικράτησαν με 2-0 στο Μοσχάτο και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες μπήκαν εξαιρετικά και μόλις στο 1' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με την Αργυρίου. Οι «ασπρόμαυρες» συνέχιζαν να πιέζουν και στο 34' έκαναν το 2-0 με την Γκατσανίτσα. Ένα σκορ που κράτησαν άνετα μέχρι το τέλος παίρνοντας τη νίκη.