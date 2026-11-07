Οδυσσέας Μοσχάτου – ΠΑΟΚ 0-2: Έξι στα έξι για τις «ασπρόμαυρες»
Ασταμάτητος δείχνει και φέτος ο ΠΑΟΚ. Οι περσινές πρωταθλήτριες έχουν καταφέρει να πετύχουν έξι νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, συνεχίζοντας το φετινό πρωτάθλημα, από εκεί που άφησαν το περσινό.
Τελευταίο... θύμα των «ασπρόμαυρων» ήταν ο Οδυσσέας με τα κορίτσια του Θανάση Πατρικίδη επικράτησαν με 2-0 στο Μοσχάτο και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες μπήκαν εξαιρετικά και μόλις στο 1' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με την Αργυρίου. Οι «ασπρόμαυρες» συνέχιζαν να πιέζουν και στο 34' έκαναν το 2-0 με την Γκατσανίτσα. Ένα σκορ που κράτησαν άνετα μέχρι το τέλος παίρνοντας τη νίκη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.