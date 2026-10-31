ΡΕΑ - Οδυσσέας Μοσχάτου 2-0: Χαμόγελα ξανά για τις Κρητικές
Χαμόγελα ξανά για τη ΡΕΑ, που επικράτησε 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου για την 5η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών, επιστρέφοντας στις νίκες μετα το Χ με Κηφισιά (1-1)
Το σκορ άνοιξε στο 52’, όταν η Σιτούμα έκλεψε την μπάλα και πάσαρε στη Μαρκουτσά από τα δεξιά. Εκείνη έβγαλε την παράλληλη σέντρα και η Ρουθάφα από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.Η ΡΕΑ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 62’ βρήκε ξανά δίχτυα. Η Μέρφι έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα δεξιά, γύρισε ιδανικά την μπάλα στην περιοχή και η Σιτούμα από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-0!
Η 5η αγωνιστική
- ΡΕΑ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC ΔΗΜ.ΜΥΣΣΙΡΙΩΝ Σάββατο 31/10/26 15:00 2-0
- ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΕΚ ΔΗΜ.Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ Κυριακή 01/11/26 12:30
- ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) Κυριακή 01/11/26 14:00
- ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΠΑΟΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΡΔΑΣ "ΓΡΗΓΟΡ Κυριακή 01/11/26 14:10
- Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΕΙΟ Κυριακή 01/11/26 15:00
- ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Κυριακή 01/11/26 15:30
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