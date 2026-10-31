Η ΡΕΑ χαμογέλασε ξανά, επικρατώντας με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου στην 5η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Χαμόγελα ξανά για τη ΡΕΑ, που επικράτησε 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου για την 5η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών, επιστρέφοντας στις νίκες μετα το Χ με Κηφισιά (1-1)

Το σκορ άνοιξε στο 52’, όταν η Σιτούμα έκλεψε την μπάλα και πάσαρε στη Μαρκουτσά από τα δεξιά. Εκείνη έβγαλε την παράλληλη σέντρα και η Ρουθάφα από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.Η ΡΕΑ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 62’ βρήκε ξανά δίχτυα. Η Μέρφι έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα δεξιά, γύρισε ιδανικά την μπάλα στην περιοχή και η Σιτούμα από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-0!

Η 5η αγωνιστική