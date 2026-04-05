Πάρτι έκαναν Αστέρας Τρίπολης και ΠΟΑΚ, ενώ ΑΕΚ και ΟΦΗ συνέχισαν να χαμογελούν.

Πάρτι έκανε ο Αστέρας Τρίπολης στην εντός έδρας αναμέτρηση με τα Τρίκαλα (5-0) για την 22η «στροφή» της Α' Εθνικής γυναικών . Το δρόμο για τα δίχτυα άνοιξε στο 7’ η Σίποζ και η Μπράμε στο 40’ διπλασίασε τα τέρματα. Η ομάδα συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο β' ημίχρονο με τη Μπακέλι να κάνει το 3-0 στο 58' και τη Ροσαν με κεφαλιά να γράφει το 4-0 στο 68'. Λίγο πριν το φινάλε η Σιποζ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Στο άλλο ματς της ημέρας ο ΌΦΗ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα του Βόλου 2004 (2-0) χάρη στην Πις.

Η ΑΕΚ υποδέχτηκε την Αγία Παρασκευή για την 22η αγωνιστική και έδωσε συνέχεια στις νίκες. Η Ένωση επικράτησε 1-0, με τη Ζαγκλή να βρίσκει δίχτυα στο 53'.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να... καλπάζει προς τον τίτλο και επικράτησε με ευκολία στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά (5-0). Το σκορ για τον Δικέφαλο του Βορρά άνοιξε η Βάρδαλη στο 45' και η Γιαννάκα στο 52΄ έδωσε αέρα δύο τερμάτων.

Το 3-0 έκανε η Γκανατσάνιτσα, η οποία ξανα χτύπησε στο 61' . Στο 82' Στιγκλαμαρ διαμόρφωσε το τελικό 5-0. Τέλος ο Οδυσσέας Μοσχάτου νίκησε τον Βόλο 2-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση.

Επόμενη αγωνιστική:

Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Αχαρναϊκός

Αγία Παρασκευή – ΡΕΑ

Νέες Ατρομήτου 2018 – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Τρίκαλα 2011 Θεόνη – ΑΣ Βόλος 2004

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ



