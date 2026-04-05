Α' Εθνική Γυναικών: Νίκες για ΑΕΚ και ΟΦΗ, συνεχίζει ακλόνητος ο ΠΑΟΚ
Πάρτι έκανε ο Αστέρας Τρίπολης στην εντός έδρας αναμέτρηση με τα Τρίκαλα (5-0) για την 22η «στροφή» της Α' Εθνικής γυναικών . Το δρόμο για τα δίχτυα άνοιξε στο 7’ η Σίποζ και η Μπράμε στο 40’ διπλασίασε τα τέρματα. Η ομάδα συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο β' ημίχρονο με τη Μπακέλι να κάνει το 3-0 στο 58' και τη Ροσαν με κεφαλιά να γράφει το 4-0 στο 68'. Λίγο πριν το φινάλε η Σιποζ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.
Στο άλλο ματς της ημέρας ο ΌΦΗ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα του Βόλου 2004 (2-0) χάρη στην Πις.
Η ΑΕΚ υποδέχτηκε την Αγία Παρασκευή για την 22η αγωνιστική και έδωσε συνέχεια στις νίκες. Η Ένωση επικράτησε 1-0, με τη Ζαγκλή να βρίσκει δίχτυα στο 53'.
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να... καλπάζει προς τον τίτλο και επικράτησε με ευκολία στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά (5-0). Το σκορ για τον Δικέφαλο του Βορρά άνοιξε η Βάρδαλη στο 45' και η Γιαννάκα στο 52΄ έδωσε αέρα δύο τερμάτων.
Το 3-0 έκανε η Γκανατσάνιτσα, η οποία ξανα χτύπησε στο 61' . Στο 82' Στιγκλαμαρ διαμόρφωσε το τελικό 5-0. Τέλος ο Οδυσσέας Μοσχάτου νίκησε τον Βόλο 2-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση.
Επόμενη αγωνιστική:
- Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Αχαρναϊκός
- Αγία Παρασκευή – ΡΕΑ
- Νέες Ατρομήτου 2018 – Αστέρας Τρίπολης
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- Τρίκαλα 2011 Θεόνη – ΑΣ Βόλος 2004
- ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Βαθμολογία:
- ΠΑΟΚ — 59
- ΑΕΚ — 51
- Αστέρας Τρίπολης — 45
- ΟΦΗ — 43
- Παναθηναϊκός — 39
- ΡΕΑ — 38
- Αγία Παρασκευή — 34
- Βόλος ΝΠΣ — 31
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC — 28
- Κηφισιά — 24
- Τρίκαλα 2011 Θεόνη — 13
- Νέες Ατρομήτου 2018 — 13
- ΑΣ Βόλος 2004 — 9
- Αχαρναϊκός — -9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.