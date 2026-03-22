Α' Εθνική Γυναικών: Επιτέλους χαμόγελα για τα Τρίκαλα, νίκη στο φινάλε για τον Αστέρα
Η ΡΕΑ υποδέχθηκε τη Κηφισιά στην «20η» στροφή του πρωταθλήματος και αναδείχθηκαν ισόπαλες με την ομάδα των Βορείων προαστίων φέρνει το ματς τούμπα στο β΄ μέρος. Οι γηπεδούχες βρήκαν το δρόμο για τα δίχτυα στο 4ο λεπτό με τη Μπόνιμ και στο 17'η Τόπιστερ έδωσε αέρα δύο τερμάτων για την ομάδα της. Στο 48' η Κινγκ μείωσε σε 1-2 και στο 71' η Γκίμπσον σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Ο Αστέρας πήρε το τρίποντο στο φινάλε και επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ. Το σκορ άνοιξαν στο 35' οι φιλοξενούμενες χάρη στο τέρμα που σημείωσε η Πις. Η απάντηση ήρθε στο 69' από την Αστέρα με την Προξένου που από κοντά με κεφαλιά έκανε το 1-1. Ωστόσο η ομάδα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και λίγο πριν την εκπνοή, στο 90+4' η Πίτσιου έπιασε ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα στο «Γ» κάνοντας το 2-1. Τα Τρίκαλα πήραν νίκη μετά από 9 ματς επικρατώντας στην εκτός έδρα αναμέτρηση με τον ΒΟΛΟ ΝΠΣ (1-2).
Επόμενη αγωνιστική:
- Αγία Παρασκευή – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC (29/03/26, 00:00)
- Νέες Ατρομήτου 2018 – Βόλος ΝΠΣ (29/03/26, 00:00)
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (29/03/26, 00:00)
- Τρίκαλα 2011 Θεόνη – Αχαρναϊκός (29/03/26, 00:00)
- ΠΑΟΚ – ΡΕΑ (29/03/26, 00:00)
- ΑΣ Βόλος 2004 – Αστέρας Τρίπολης (29/03/26, 00:00)
- ΟΦΗ – Κηφισιά (29/03/26, 00:00)
Βαθμολογία Α' Εθνικής Γυναικών
- ΠΑΟΚ – 56
- ΑΕΚ – 48
- Αστέρας Τρίπολης – 38
- Παναθηναϊκός – 38
- ΟΦΗ – 37
- ΡΕΑ – 36
- Αγία Παρασκευή – 31
- Βόλος ΝΠΣ – 30
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – 28
- Κηφισιά – 23
- Νέες Ατρομήτου 2018 – 9
- Τρίκαλα 2011 Θεόνη – 7
- ΑΣ Βόλος 2004 – 5
- Αχαρναϊκός – -9
