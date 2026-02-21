Ακόμα μία επιβλητική νίκη του ΠΑΟΚ, που επικράτησε 4-0 εκτός έδρας των Νέων Ατρομήτου στη 18η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών.

Με μια εμφατική εμφάνιση που επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του αυτή τη στιγμή στην Α' Εθνική γυναικών, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα των Νέων Ατρομήτου, επικρατώντας με 4-0 για τη 18η αγωνιστική της Α' Εθνικής.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μάλιστα, έδωσε συνέχεια στο αήττητο σερί του στη διοργάνωση φέτος (μετράει μόλις μία ισοπαλία).

Το σκορ άνοιξε ο ΠΑΟΚ στο 12ο λεπτό με εύστοχο σουτ της Γουίχι, ενώ στο 23' η Γκατσανίτσα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας της, θέτοντας τις βάσεις για ακόμα μια άνετη νίκη ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη του δευτέρου 45λέπτου, στο 49', η Μήτκου με ένα εντυπωσιακό ψηλοκρεμαστό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, ενώ το τελικό 0-4 διαμορφώθηκε στο 83', όταν μετά από απόκρουση της Μπατάλια σε πέναλτι που εκτέλεσε η Μήτκου, η Κοσκερίδου πήρε το ριμπάουντ και με ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ παραμένει ακλόνητος στην κορυφή της βαθμολογίας. Αντίθετα, οι Νέες Ατρομήτου εξακολουθούν να είναι στην 11η θέση της κατάταξης.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βόλος ηττήθηκε με 1-3 στην έδρα του από τον Άστέρα Τρίπολης, ενώ η ΑΕΚ νίκησε τη ΡΕΑ στους Αγίους Αναργύρους με 1-0, ύστερα από γκολ της Βιολάρη.

Να θυμίσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση αυτής της αγωνιστικής, ακολουθεί το break για τις εθνικές ομάδες, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει τη Γεωργία και τα Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)

ΠΑΟΚ 52 ΑΕΚ 44 ΡΕΑ 36 Αστέρας Τρίπολης 35 Παναθηναϊκός ΟΦΗ 31 Οδυσσέας Μοσχάτου 26 Βόλος 24 Αγία Παρασκευή 22 Κηφισιά 22 Νέες Ατρομήτου 9 Τρίκαλα 7 Βόλος 2004 5

Επόμενες αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής (22/2)