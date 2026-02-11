Όλα όσα ειπώθηκαν στην Πειθαρχική Επιτροπή για τα επεισόδιο στο ματς του Οδυσσέα Μοσχάτου με την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Η υπόθεση με τα επεισόδια στο ματς του ποδοσφαίρου γυναικών Οδυσσέας Μοσχάτου - ΑΕΚ εκδικάστηκε στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Η Ένωση κατήγγειλε ότι οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν την επίθεση και αυτό ανέφερε και ο πρόεδρος του Οδυσσέα Κώστας Παπακώστας. Ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου στη διάρκεια της εκδίκασης ανέφερε:

«Είναι οπαδοί τραμπούκοι ενός τρίτου σωματείου, δεν έχει καμία σχέση με το Μοσχάτο. Θα πρέπει να αναζητήσετε αν υπάρχει προβοκάτσια. Η ευθύνη είναι της Αστυνομίας. Δεν διάβασα από την ΕΠΟ μια ανακοίνωση καταδίκης, ούτε άκουσα καμία καταδίκη για να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν. Η Ασφάλεια δήλωσε αναρμόδια. Υπήρξαν τραυματισμοί. Ήταν συγγενείς των κοριτσιών. Είναι ντροπιαστικό το γεγονός αυτό δεν θα έπρεπε καν να κληθεί το Μοσχάτο. Την ευθύνη την έχει άλλος» και κατέληξε. «Εμείς ως ΑΕΚ δεχτήκαμε την επίθεση».

Ο πρόεδρος του Οδυσσέα Μοσχάτου Kώστας Παπακώστας συμπλήρωσε: «Όλα έγιναν, γιατί η Αστυνομία δεν έλαβε μέτρα. Ζήτησα δύναμη αλλά μου απάντησαν "ωχ το ξεχάσαμε". Έφτασε ένας κύριος και μου είπε που θα γίνουν αθλοπαιδιές. Του έδειξα άλλη είσοδο, αλλά τότε με έσπρωξε και μου είπε θα μπούμε να φωνάξουμε Ολυμπιακός και θα φύγουμε. Ακολούθησαν 15 άτομα μα κράνη. Επιτέθηκαν στους φίλους της ΑΕΚ. Άκουσα ότι τραμπούκισαν ένα κοριτσάκι. Όλη η ιστορία ήταν 3 λεπτά».

