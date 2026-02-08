Χωρίς φρένα ο ΠΑΟΚ, που συνεχίζει να χαμογελά από την κορυφή του πρωταθλήματος, ενώ η Κηφισιά έφυγε με το διπλό από την έδρα των Τρικάλων(0-1).

Ο ΠΑΟΚ χωρίς καμία δυσκολία συνεχίζει να καλπάζει προς τον τίτλο, επικρατώντας του Βόλου 2004 (4-0) στην έδρα του για τη 16η στροφή του πρωταθλήματος.

Ο Δικέφαλος του Βορρά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Γκαγκανίκα στο 31’, ξαναχτύπησε στο 66’ και ολοκλήρωσε την εκπληκτική του εμφάνιση πετυχαίνοντας χατ-τρικ. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε η Βαρδαλή.

H Κηφισιά έφυγε με το διπλό από την έδρα των Τρικάλων για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα των βορείων προαστίων συνέχισε το νικηφόρο σερί της, ενώ στον αντίποδα τα Τρίκαλα παραμένουν σε αγωνιστική κατηφόρα, καθώς αυτό ήταν το έκτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς θετικό αποτέλεσμα και παλεύουν για τη ζωή τους. Η Κινγκ ήταν αυτή που βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης.



Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

• 31/01/26: Για Παρασκευή – Αχαρναϊκός 3-0 (ανευ)

• 31/01/26: Νέες Ατρομήτου 2018 – ΡΕΑ 0-5

• 31/01/26: Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΑΕΚ 1-1

• 01/02/26: Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ 0-4

• 01/02/26: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

• 08/02/26: ΠΑΟΚ – ΑΣ Βόλος 2004 4-0

• 08/02/26: Τρίκαλα 2011 Θεόνη – Κηφισιά 0-1

Η 17η αγωνιστική

• ΠΑΟΚ – Τρίκαλα 2011 Θεόνη | Κυριακή 15/02/26

• ΑΣ Βόλος 2004 – Παναθηναϊκός | Κυριακή 15/02/26

• Κηφισιά – Νέες Ατρομήτου 2018 | Κυριακή 15/02/26

• Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή | Κυριακή 15/02/26

• ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC | Κυριακή 15/02/26

• Αχαρναϊκός – Βόλος ΝΠΣ | Κυριακή 15/02/26

• ΟΦΗ – ΑΕΚ | Κυριακή 15/02/26