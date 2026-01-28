Ο προπονητής που έγραψε ιστορία με την ΑΕΚ, Νίκος Κωτσοβός, παραιτήθηκε , όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ καλείται να γυρίσει σελίδα, αφού ο Νίκος Κωτσοβός αποτελεί παρελθόν από την Ένωση καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο για προσωπικούς λόγους. Ο σύλλογος έκανε δεκτή την παραίτηση του προπονητή την Τετάρτη (28/01), όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Κωτσοβός ήταν ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία με την ΑΕΚ γυναικών, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρώτου νταμπλ της ιστορίας της τη σεζόν 2024-25 υπό την καθοδήγησή του. Η διοίκηση και οι παίκτριες ευχαρίστησαν τον Έλληνα τεχνικό για όσο προσέφερε στην ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ ανακοινώνει ότι αποδέχτηκε την παραίτηση που υπέβαλε για προσωπικούς λόγους ο Νίκος Κωτσοβός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και άριστος προπονητής, που όχι απλά συνέβαλλε τα μέγιστα για να γράψει η ομάδα μας ιστορία με την κατάκτηση του νταμπλ, αλλά και που κέρδισε την εκτίμηση και το σεβασμό όλων μας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για την άψογη συνεργασία δύο ετών. Το όνομά του θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ομάδας μας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Νίκος Κωτσοβός δήλωσε: «Ευγνώμων. Αυτή η λέξη αποτυπώνει όλα όσα νιώθω. Ευγνώμων για την ΑΕΚ χάρη στην οποία έζησα τόσο σπουδαία συναισθήματα. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση. Τον πρόεδρο μας, τον κ. Αλέξη Αλεξίου, για τη μεγάλη ευκαιρία αλλά και τη συνεχή στήριξή του. Τον κ. Λευτέρη Αρχόντη, τον κ. Ηλία Χατσίκα, τον κ. Λεωνίδα Αρχόντη που σε ότι χρειαζόμασταν, έδιναν πάντα τη λύση. Τα παιδιά από το Γραφείο Τύπου, τον Πάνο Λούπο και τον Γιάννη Κορομηλά, που ήταν πάντα και παντού δίπλα στην ομάδα. Ευχαριστώ τον Χρήστο Χριστόπουλο που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τον Χρήστο Αμούργη που επίσης ήταν δίπλα μας όσο βρισκόταν στην ομάδα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που πέρασαν από το τιμ μου. Ευχαριστώ όλες τις αθλήτριες, για τη δουλειά και την αφοσίωση τους. Ευγνώμων και στον φίλαθλο κόσμο της ΑΕΚ, για τη στήριξη και την αγάπη του σε κάθε γήπεδο. Κι ένα μήνυμα για όλους σας: Συνεχίστε δυνατά! ΑΕΚ».