Νίκες για ΑΕΚ, Αστέρα και ΡΕΑ, ισοπαλίες για Νέες Ατρομήτου και Παναθηναϊκό-Βόλο, Αγία Παρασκευή και ΟΦΗ στο 0-0 στη 14η «στροφή» της Α' Εθνικής Γυναικών.

Νέες Ατρομήτου – Οδυσσέας Μοσχάτου αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 για τη 14η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών. Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με την Κομπαγιάσι στο 31’, όμως η Μπαλτίδη έφερε το ματς στα ίσα στο 38’. Η ΡΕΑ έφυγε με το διπλό από την έδρα του Βόλος 2004, επικρατώντας με 2-0. Η Κοτσάκη άνοιξε το σκορ στο 40’, ενώ η Μπόνιν «κλείδωσε» τη νίκη στο 84’. Αγία Παρασκευή και ΟΦΗ κολλησνα στο 0-0.



Ο Αστέρας Τρίπολης έγραψε μια από τις πιο συναρπαστικές σελίδες της σεζόν, παίρνοντας σπουδαία νίκη με 4-2 στην έδρα της Κηφισιάς. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα γκολ της Γκίμπσον στο 28’ και της Ταγιέχ στο 54’, δείχνοντας να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ωστόσο, ο ΑΣΤΕΡΑΣ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 60’ η Μιχαήλ με όμορφο «τσίμπημα» μείωσε σε 2-1 και πέντε λεπτά αργότερα ισοφάρισε, δίνοντας νέα ώθηση στην ομάδα. Στο 73’ κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε η Γκάτσου για το 3-2, και στο 86’ η Ροκέιν με κεφαλιά μετά από κόρνερ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.



Η ΑΕΚ δεν άφησε περιθώρια στα Τρίκαλα, επικρατώντας με 5-0 στην εκτός έδρας αναμέτρηση. Το σκορ άνοιξε η Καπνίση στο 18’, ενώ στο 26’ η Βιολάρη με όμορφο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα για την Ένωση. Το 3-0 ήρθε στο 44’, ξανά από την Καπνίση, που σκόραρε για δεύτερη φορά στο ματς, κλείνοντας ιδανικά το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χατζηνικολάου ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 53’, ενώ στο 76’ διαμόρφωσε και το τελικό 5-0, βάζοντας το «κερασάκι στην τούρτα» για την ομάδα του Νίκου Κωτσούβου. Βαθμούς μοιράστηκαν ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος (1-1). Η Μοσχοφίδου άνοιξε το σκορ για τις φιλοξενούμενες στο 50’, όμως οι πράσινες ισοφάρισαν με την Κόλλια στο 71'.

Η βαθμολογία της Α' Εθνικής



ΠΑΟΚ – 40

ΑΕΚ – 34

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 31

Ο.Φ.Η. – 26

ΡΕΑ – 26

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – 24

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – 24

ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – 22

ΚΗΦΙΣΙΑ – 14

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 13

ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 – 10

ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – 7

ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 – 5

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ – 0

15η αγωνιστική