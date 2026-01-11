Το νικηφόρο σερί συνέχισε ο Οδυσσέας Μοσχάτου, ενώ η ΑΕΚ έκανε πάρτι κόντρα στον Βόλο 2004 στη 13 «στροφή» της Α' Εθνικής Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο και κράτησε την κορυφή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών. Με ένα υπέροχο μακρινό σουτ της Μαρίας Μήτκου στο 18’, ο «Δικέφαλος» πήρε τη νίκη με 0-1 απέναντι στον ΝΠΣ Βόλου για τη 13η αγωνιστική. Η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα μέχρι το τέλος και έφυγε με τους τρεις βαθμούς, φτάνοντας τους 37 και παραμένοντας αήττητη στη σεζόν. Με 12 νίκες και μία ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα, διατηρώντας διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες του.

Ο Οδυσσέας Μοσχάτου πήρε με ευκολία τη νίκη κόντρα στα Τρίκαλα (3-1) και έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί του. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε στο 21’ η Γεωργακοπούλου, όμως τα Τρίκαλα έδειξαν αντίσταση και μείωσαν στο 37’. Στο β’ ημίχρονο η Γεωργακοπούλου χτύπησε ξανά και έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ την ομάδα της, ενώ το τελικό 3-1 διαμόρφωσε η Μπαστιάν.

Έβρεξε γκολ στους Αγίους Αναργύρους και η ΑΕΚ χωρίς καμία δυσκολία πήρε τη νίκη κόντρα στον Βόλο 2004, με την ομάδα του Νίκου Κωτσόβου να είναι καταιγιστική (6-0). Στο 17’ η Βιολάρη άνοιξε το σκορ, ενώ στο 21’ η Τζιπυτζουράκη έκανε το 2-0. Το 3-0 ήρθε στο 28’ από τη Χατζηνικολάου, που στο 43’ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0. Στο 45’ η Βιβιάν Χαϊνε έκανε το 5-0, ενώ το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ξανά η Βιολάρη. Ακόμη ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τη ΡΕΑ και του ΟΦΗ με τις Νέες Ατρομήτου για τη 13η αγωνιστική αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 37

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28

ΑΕΚ 28

Ο.Φ.Η. 23

ΡΕΑ 23

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 23

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 23

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC 17

ΚΗΦΙΣΙΑ 13

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12

ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 8

ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ 7

ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 4

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 0

14η αγωνιστική