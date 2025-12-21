Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, επικρατώντας 1-0 της Αγίας Παρασκευής στη 12η αγωνιστική.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ το 2025, με τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη να επικρατούν 1-0 της Αγίας Παρασκευής στο Δημοτικό Γήπεδο Νέων Επιβατών. Ο Δικέφαλος του Βορρά πρόσθεσε ένα ακόμα τρίποντο στη φετινή του συγκομιδή και συνέχισε να είναι αήττητος στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχες δεν κατάφεραν να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε γκολ. Στην επανάληψη, ωστόσο, εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και προηγήθηκαν μετά την αποβολή της Σουάρες με δεύτερη κίτρινη. Τη λύση έδωσε στο 57'΄η Παναγιώτα Αργυρίου, που σημείωσε το μοναδικό γκολ του παιχνιδιού.

Η Λιόπις πάτησε περιοχή κι έκανε το γύρισμα, με την 17χρονη επιτελική μέσο να βρίσκει δίχτυα από κοντινή απόσταση.

Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του και στη 12η αγωνιστική συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας 34 βαθμούς και απόσταση έξι βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης που έπεται.