Ο Εμρέ Μορ ανακοίνωσε πως θα σταματήσει προσωρινά την πορεία του στο ποδόσφαιρο για να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία.

Ο Εμρέ Μορ θα σταματήσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Ναϊμέγκεν για να επικεντρωθεί στην προσωπική του ζωή.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε πως θα διακόψει το διετές συμβόλαιο του με την Ολλανδική ομάδα οποίο υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι καθώς θέλει να επικεντρωθεί στην βελτίωση της ψυχικής του υγείας. Η Ναϊμέγκεν εκφράζει τον απόλυτο σεβασμό και εκτίμηση προς τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση του Εμρέ Μορ:

«Από τότε που ήμουν μικρό αγόρι, είχα μόνο ένα όνειρο: να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το να μπορέσω να ζήσω αυτό το όνειρο σήμαινε τα πάντα για μένα. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τα πάντα για το άθλημα που αγαπώ τόσο πολύ.



Ωστόσο, πρόσφατα αντιμετώπισα κάποια προβλήματα υγείας. Έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να ακούω το σώμα μου, να σέβομαι τα όριά μου και να δίνω προτεραιότητα στην ευημερία μου.



Για αυτόν τον λόγο, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ προσωρινά από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να επικεντρωθώ στον εαυτό μου. Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο δεν θα αλλάξει ποτέ και παραμένω αισιόδοξος για το τι μπορεί να μου επιφυλάσσει το μέλλον».