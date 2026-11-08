Δεληανίδης: Επαγγελματικό ντεμπούτο για τον 20χρονο φορ με τη Φέγενορντ
Η Φέγενορντ γνώρισε την ήττα από τη Χέρενφειν (3-5) αλλά πρόκειται για ένα παιχνίδι που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Θοδωρής Δεληανίδης καθώς έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο.
Ο 20χρονος φορ έχει εντυπωσιάσει με τη φανέλα της Κ21 με αποτέλεσμα να πάρει την προαγωγή του στην πρώτη ομάδα και έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο μπαίνοντας ως αλλαγή στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης.
Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας επιθετικός έχει φτάσει τα 18 γκολ και τις 4 ασίστ σε 33 παιχνίδια μέχρι στιγμής.
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