Σπουδαία στιγμή για τον Θοδωρής Δεληανίδη, ο οποίος έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη φανέλα της Φέγενορντ κόντρα στη Χερενφέιν.

Η Φέγενορντ γνώρισε την ήττα από τη Χέρενφειν (3-5) αλλά πρόκειται για ένα παιχνίδι που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Θοδωρής Δεληανίδης καθώς έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Ο 20χρονος φορ έχει εντυπωσιάσει με τη φανέλα της Κ21 με αποτέλεσμα να πάρει την προαγωγή του στην πρώτη ομάδα και έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο μπαίνοντας ως αλλαγή στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης.

Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας επιθετικός έχει φτάσει τα 18 γκολ και τις 4 ασίστ σε 33 παιχνίδια μέχρι στιγμής.