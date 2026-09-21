Ο Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ είδε ένα ολόκληρο γήπεδο να αποτίει φόρο τη τιμής στη μητέρα του, με τον τερματοφύλακα της Τέλσταρ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Οι τελευταίες ημέρες ήταν πολύ δύσκολες για την οικογένεια του Ρόναλντ Κούμαν, που αποχαιρέτησε τη σύζυγο του Ολλανδού προπονητή, Μπαρτίνα. Η 65χρονη γυναίκα έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη απέναντι στον καρκίνο, πριν κλείσει τα μάτια της στις 15 Σεπτεμβρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο γιος της, Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ, αγωνίστηκε με την Τέλσταρ στην έδρα της Άλκμααρ και έζησε μερικές πολύ δυνατές στιγμές, όταν η μορφή της μητέρας του εμφανίστηκε στα μάτριξ του γηπέδου, με τους οπαδούς αμφότερων ομάδων να αποτίουν φόρο τιμής προς την Ολλανδή. Ο 31χρονος τερματοφύλακας εθεάθη να βουρκώνει, εν μέσω μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης σε όλο το AFAS Stadion.