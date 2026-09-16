Ρόναλντ Κούμαν: Πέθανε η γυναίκα του Ολλανδού προπονητή, Μπαρτίνα
Δύσκολες ώρες ζει ο Ρόναλντ Κούμαν, που έχασε τη σύζυγό του, Μπαρτίνα, σε ηλικία 65 ετών. Η άτυχη γυναίκα είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο για πολλά χρόνια αλλά ο οργανισμός της λύγισε την Τρίτη (15/9), όπως ανακοίνωσε μέσω social media ο Ολλανδός προπονητής.
Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 1985 και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ πρόσφατα είχε καλωσορίσει στον κόσμο και το τέταρτο εγγόνι του, καθώς έγινε πατέρας ο Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ.
Η σχετική δημοσίευση αναφέρει:
Με βαθιά θλίψη, αλλά και με μεγάλη περηφάνια και αγάπη, αποχαιρετούμε την υπέροχη σύζυγό, την πολυαγαπημένη μας μαμά και γιαγιά ♥️
Μπαρτίνα Κούμαν-Μπόντεφελντ
30 Ιανουαρίου 1961 – 15 Σεπτεμβρίου 2026
Η οικογένεια Κούμαν
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