Η σύζυγος του Ρόναλντ Κούμαν, Μπαρτίνα, πέθανε σε ηλικία 65 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Δύσκολες ώρες ζει ο Ρόναλντ Κούμαν, που έχασε τη σύζυγό του, Μπαρτίνα, σε ηλικία 65 ετών. Η άτυχη γυναίκα είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο για πολλά χρόνια αλλά ο οργανισμός της λύγισε την Τρίτη (15/9), όπως ανακοίνωσε μέσω social media ο Ολλανδός προπονητής.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 1985 και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ πρόσφατα είχε καλωσορίσει στον κόσμο και το τέταρτο εγγόνι του, καθώς έγινε πατέρας ο Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ.

Η σχετική δημοσίευση αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη, αλλά και με μεγάλη περηφάνια και αγάπη, αποχαιρετούμε την υπέροχη σύζυγό, την πολυαγαπημένη μας μαμά και γιαγιά ♥️



Μπαρτίνα Κούμαν-Μπόντεφελντ



30 Ιανουαρίου 1961 – 15 Σεπτεμβρίου 2026



Η οικογένεια Κούμαν