Aπίθανος Κούμαν Τζούνιορ: Έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην Ολλανδία που σκοράρει δις
Πέρυσι ήταν ο άνθρωπος που χάρισε στην Τέλσταρ ένα από τα σημαντικότερα γκολ της ιστορίας της, καθώς με δικό του τέρμα βοήθησε την ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Eredivisie. Στη σεζόν αυτή κατάφερε πάλι κάτι πολύ ξεχωριστό και μπήκε στα βιβλία της ιστορίας. Ο λόγος για τον Κούμαν Τζούνιορ που έκτος από το να αποκρούει ξέρει και να σκοράρει.
Στην εντός έδρα αναμέτρηση της Τέλσταρ με την Καμπούρ σκόραρε από τα 11 βήματα και άνοιξε το δρόμο για την ανατροπή. Όμως δεν σταμάτησε εκεί και βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά από την άσπρη βούλα, με το ρολόι να δείχνει το 101ο λεπτό!
Λίγο πριν την εκπνοή έβαλε φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στο ματς και έδωσε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του. Μάλιστα, πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, καθώς ο γιος του θρυλικού Ρόναλντ Κούμαν γίνεται ο πρώτος τερματοφύλακας στην Ολλανδία που πετυχαίνει δύο γκολ στο ίδιο παιχνίδι.
Δείτε την εκτέλεση για το 2-2:
🇳🇱 Last season, Telstar goalkeeper Ronald Koeman Jr scored the goal to seal the clubs survival in the Eredivisie!— The European Football Express (@TheEuroFE) September 6, 2026
He’s just scored his SECOND GOAL of the match in the 101th minute to save a point for Telstar today!
Incredible! 🤣
🎥 @ESPNnl pic.twitter.com/O4vJYffl5B
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