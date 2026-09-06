Aπίθανος Κούμαν Τζούνιορ: Έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην Ολλανδία που σκοράρει δις

Κάτι που δεν βλέπουμε σίγουρα κάθε μέρα πέτυχε ο Κούμαν Τζούνιορ, ο οποίος έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην Ολλανδία που σκοράρει δύο γκολ σε ένα ματς.

Πέρυσι ήταν ο άνθρωπος που χάρισε στην Τέλσταρ ένα από τα σημαντικότερα γκολ της ιστορίας της, καθώς με δικό του τέρμα βοήθησε την ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Eredivisie. Στη σεζόν αυτή κατάφερε πάλι κάτι πολύ ξεχωριστό και μπήκε στα βιβλία της ιστορίας. Ο λόγος για τον Κούμαν Τζούνιορ που έκτος από το να αποκρούει ξέρει και να σκοράρει.

Στην εντός έδρα αναμέτρηση της Τέλσταρ με την Καμπούρ σκόραρε από τα 11 βήματα και άνοιξε το δρόμο για την ανατροπή. Όμως δεν σταμάτησε εκεί και βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά από την άσπρη βούλα, με το ρολόι να δείχνει το 101ο λεπτό!

Λίγο πριν την εκπνοή έβαλε φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στο ματς και έδωσε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του. Μάλιστα, πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, καθώς ο γιος του θρυλικού Ρόναλντ Κούμαν γίνεται ο πρώτος τερματοφύλακας στην Ολλανδία που πετυχαίνει δύο γκολ στο ίδιο παιχνίδι.

Δείτε την εκτέλεση για το 2-2: