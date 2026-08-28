Ουναΐ: Δεν πήρε άδεια από την Τζιρόνα για να διαπραγματευτεί με τον Άγιαξ, σύμφωνα με τους Ισπανούς
Ο κακός... χαμός με τον διεθνή Μαροκινό. Σε πρώτο χρόνο για συμφωνία μεταξύ Αζεντίν Ουναΐ και Άγιαξ έκαναν λόγο στο Μαρόκο, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να επιλέγει τον Αίαντα ως επόμενο σταθμό της καριέρας του. Συγκεκριμένα στο Μαρόκο ανέφεραν πως οι δυο πλευρές έδωσαν πλέον τα χέρια για την έναρξη της συνεργασίας τους και απομένει πλέον το deal του Άγιαξ με τη Τζιρόνα που θα ξεκλειδώσει οριστικά τη μεταγραφή.
Ωστόσο ο Ισπανός δημοσιογράφος, Νιλ Σολά που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Τζιρόνα, έχει άλλη πληροφόρηση. Μεταδίδει ότι ο παίκτης δεν θα πάει στον Άγιαξ. Επίσης ότι δεν έχει λάβει άδεια από την Τζιρόνα, παρά τη φημολογία που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου.
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