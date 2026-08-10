Το κορεό των φίλων της Χέρενφεν για τον Ζαγαρίτη

Οι φίλοι της Χέρενφεν επιφύλασσαν μία ιδιαίτερη έκπληξη στον Έλληνα αμυντικό, Βασίλη Ζαγαρίτη, στην πρεμιέρα της ομάδας στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.

Η Χέρενφεν ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Eredivisie, καθώς επικράτησε με 1-0 της Τβέντε χάρη στο γκόλ του νεαρού επιθετικού Λούκα Όγιεν, πετυχαίνοντας ένα σημαντικό «τρίποντο». Βασικός για την γηπεδούχο ομάδα ήταν για ακόμη μία φορά ο Έλληνας μπακ, Βασίλης Ζαγαρίτης, ο οποίος διανύει τη δεύτερη σεζόν στο «Άμπε Λένστρα».

Μάλιστα οι φίλοι της ολλανδικής ομάδας που παρευρέθηκαν στον αγώνα επιφύλασσαν μία συγκινητική έκπληξη στον άλλοτε αμυντικό του Παναθηναϊκού. Αναλυτικότερα, οι Nieuw Noord, όπως ονομάζεται ο σύλλογος των οργανωμένων οπαδών της Χέρενφεν, ανήρτησαν ένα κορεό στις εξέδρες του γηπέδου που απεικόνιζε τον Ζαγαριτή αγκαλιά με έναν ακόμη Έλληνα που έχει περάσει και έχει αφήσει το στίγμα του στον σύλλογο, τον Γιώργο Σαμαρά.

Ο 25χρόνος οπισθοφύλακας σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ευχαρίστησε τους φίλους της Χέρενφεν για αυτή την τόσο όμορφη κίνηση, τονίζοντας πως αυτή στιγμή θα τον ακολουθεί για όλη του τη ζωή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζαγαρίτη:

«Μια στιγμή, την οποία θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα. Το να δω το όνομά μου στα στάδια στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, περιτριγυρισμένος από την ιστορία και το πάθος αυτού του συλλόγου, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό.



Και να έχω αυτή τη στιγμή συνδεδεμένη με την κληρονομιά ενός παίκτη, ο οποίος έγραψε το δικό του κεφάλαιο και άφησε το ίχνος του στην ιστορία αυτού του συλλόγου, το κάνει ακόμα πιο ουσιαστικό @samaras_official. Διαφορετικές γενιές, ίδιο ελληνικό πνεύμα. Ευχαριστώ Heerenveen».