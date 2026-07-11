Ο Άγιαξ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τζιρόνα για τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Αίαντας «γλυκοκοιτάζει» τον Αζεντίν Ουναΐ! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγιαξ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του πρώην αθλητή του Παναθηναϊκού.

Ο 26χρονος Μαροκινός, ο οποίος έκανε εξαιρετικό Μουντιάλ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του ολλανδικού συλλόγου για την ενίσχυση του άξονα. Πιο συγκεκριμένα, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως βρίσκονται εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων αλλά και του ίδιου του παίκτη.

Ο Άγιαξ θα πρέπει να πληρώσει στον καταλανικό σύλλογο τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ, αφού το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα εκπνέει τον Ιούνιο του 2030.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Αφρικανός παίκτης είχε 24 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ στη La Liga, με την ομάδα του να μη γλιτώνει τον υποβιβασμό στο φινάλε.