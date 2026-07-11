Άγιαξ: Σε συζητήσεις με την Τζιρόνα για τον Ουναΐ
Ο Αίαντας «γλυκοκοιτάζει» τον Αζεντίν Ουναΐ! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγιαξ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του πρώην αθλητή του Παναθηναϊκού.
Ο 26χρονος Μαροκινός, ο οποίος έκανε εξαιρετικό Μουντιάλ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του ολλανδικού συλλόγου για την ενίσχυση του άξονα. Πιο συγκεκριμένα, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως βρίσκονται εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων αλλά και του ίδιου του παίκτη.
Ο Άγιαξ θα πρέπει να πληρώσει στον καταλανικό σύλλογο τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ, αφού το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα εκπνέει τον Ιούνιο του 2030.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Αφρικανός παίκτης είχε 24 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ στη La Liga, με την ομάδα του να μη γλιτώνει τον υποβιβασμό στο φινάλε.
🚨🇲🇦 EXCLUSIVE: Ajax are in talks to try sign Azzedine Ounahi as new midfielder. 🔴⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026
Negotiations ongoing on player and clubs side, there’s a €25m release clause into Ounahi contract at Girona.
Ajax trying negotiate on price; Michel wants him.
🎥 https://t.co/wLzab22zBb pic.twitter.com/McItgqemok
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