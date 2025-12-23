Η δεύτερη ομάδα του Άγιαξ αποφάσισε να τιμήσει την μνήμη της αδικοχαμένης συντρόφου ενός ποδοσφαιριστή του, που έχασε την ζωή της σε τροχαίο ατύχημα.

Την Δευτέρα (22/12) η δεύτερη ομάδα του Άγιαξ (Γιονγκ Άγιαξ) που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία του Ολλανδικού ποδοσφαίρου υποδέχθηκε στην έδρα της την Βαλβάικ για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το κορυφαίο στιγμιότυπο της βραδιάς όμως, κάθε άλλο παρά αγωνιστικό ήταν και συνέβη μερικά λεπτά πριν την σέντρα του αγώνα. Αναλυτικότερα, λίγο αφότου οι δύο ομάδες εξήλθαν από το τούνελ, οι παίκτες των γηπεδούχων σχημάτισαν ένα κύκλο, με τον 19χρόνο Μαρκ Βερκούιλ να υψώνει στον αέρα, δακρυσμένος, μία φανέλα με το όνομα της αδικοχαμένης συντρόφου του.

Jong Ajax wears black armbands and took a moment of silence before the match in honour of the tragic passing of Mark Verkuijl’s girlfriend.



Our thoughts are with Mark and his girlfriend’s family during these difficult times. We are all with you ♥️ pic.twitter.com/jL6Z5bS246 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 22, 2025

Στη συνέχεια τηρήθηκε και από τις δύο ομάδες, αλλά και από τους φιλάθλους στις εξεδρες ευλαβικά ενός λεπτού σιγή, με τον ποδοσφαιριστή να ανεβαίνει στις κερκίδες για να κυματιστεί και από εκεί η φανέλα της αποθανούσας.

Een emotioneel eerbetoon aan de overleden Elisa, vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl ❤️ pic.twitter.com/SNcCbSEsIW — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας του Άμστερνταμ η 21χρόνη κοπέλα, έχασε την ζωή της εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος, καθώς την ώρα που έκανε το καθιερωμένο τρέξιμο της στον δρόμο, ένα διερχόμενο όχημα το οποίο οδηγούσε μία 54χρόνη γυναίκα, έπεσε κατά πάνω της και την παρέσυρε, με αποτέλεσμα το αδικοχαμένο κορίτσι να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και αργότερα κατέληξε.