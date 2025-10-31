Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Έμεν αποκλείστηκε στο κύπελλο Ολλανδίας από την ομάδα του γυμναστή της!

Η Έμεν που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου αποκλείστηκε στο κύπελλο από ερασιτεχνική ομάδα, στην οποία αγωνίζεται ως βασικός ο γυμναστής της.

Ένα παράδοξο περιστατικό σημειώθηκε τη Τρίτη (28/10) στο πρώτο γύρο του Ολλανδικού Κυπέλλου. Η Έμεν, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης από την ερασιτεχνική Χόοχεϊφεν με 1-0.

Το παράδοξο δεν είναι πως μία επαγγελματική ομάδα αποκλείστηκε από μία ερασιτεχνική, καθώς αυτό έχει ξανασυμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν στα εγχώρια κύπελλα ή αλλιώς τον θεσμό των εκπλήξεων, αλλά στο ότι στην ενδεκάδα της Χόοχεϊφεν βασικός ξεκίνησε ο γυμναστής της Έμεν!

Και όμως, ο 34χρόνος Χέρσομ Κλοκ που εργάζεται ως γυμναστής για την Έμεν αγωνίζεται στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα με την φανέλα της Χόοχεϊφεν, με την οποία και πέτυχε αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημείωσε αστειευόμενος: «Δεν νομίζω ότι θα πάω αύριο στη δουλειά. Καλύτερα να το αφήσουμε για μεθαύριο!», ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι: «Όταν ξαναφορέσω τη φόρμα της Έμεν, θα δώσω τα πάντα για τον σύλλογο. Δεν νομίζω οι παίκτες να μου κρατήσουν κακία. Είμαστε επαγγελματίες».

🇳🇱 Big story in the Dutch Cup: FC Emmen lost to lower-league Hoogeveen, whose team included Emmen’s own physical coach Gersom Klok.



In light of the result, he does not plan to go into work today, saying: “No, we're not going to do that. I also think the boys don't need to see me… pic.twitter.com/cdm797HUWJ — The Sweeper (@SweeperPod) October 29, 2025

Ο Χέρσομ Κλοκ υπήρξε στο παρελθόν επαγγελματίας παίκτης αγωνιζόμενος στο κέντρο της άμυνας και κατέγραψε πάνω από 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Έμεν τόσο στη πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία.