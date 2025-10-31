Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Έμεν αποκλείστηκε στο κύπελλο Ολλανδίας από την ομάδα του γυμναστή της!
Ένα παράδοξο περιστατικό σημειώθηκε τη Τρίτη (28/10) στο πρώτο γύρο του Ολλανδικού Κυπέλλου. Η Έμεν, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης από την ερασιτεχνική Χόοχεϊφεν με 1-0.
Το παράδοξο δεν είναι πως μία επαγγελματική ομάδα αποκλείστηκε από μία ερασιτεχνική, καθώς αυτό έχει ξανασυμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν στα εγχώρια κύπελλα ή αλλιώς τον θεσμό των εκπλήξεων, αλλά στο ότι στην ενδεκάδα της Χόοχεϊφεν βασικός ξεκίνησε ο γυμναστής της Έμεν!
Και όμως, ο 34χρόνος Χέρσομ Κλοκ που εργάζεται ως γυμναστής για την Έμεν αγωνίζεται στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα με την φανέλα της Χόοχεϊφεν, με την οποία και πέτυχε αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο.
Δείτε ΕπίσηςΧαμός στην Ολλανδία: Γήπεδα... ρινγκ και ξύλο μεταξύ οπαδών σε αγώνες για το Κύπελλο (vid)
Ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημείωσε αστειευόμενος: «Δεν νομίζω ότι θα πάω αύριο στη δουλειά. Καλύτερα να το αφήσουμε για μεθαύριο!», ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι: «Όταν ξαναφορέσω τη φόρμα της Έμεν, θα δώσω τα πάντα για τον σύλλογο. Δεν νομίζω οι παίκτες να μου κρατήσουν κακία. Είμαστε επαγγελματίες».
🇳🇱 Big story in the Dutch Cup: FC Emmen lost to lower-league Hoogeveen, whose team included Emmen’s own physical coach Gersom Klok.— The Sweeper (@SweeperPod) October 29, 2025
In light of the result, he does not plan to go into work today, saying: “No, we're not going to do that. I also think the boys don't need to see me… pic.twitter.com/cdm797HUWJ
Ο Χέρσομ Κλοκ υπήρξε στο παρελθόν επαγγελματίας παίκτης αγωνιζόμενος στο κέντρο της άμυνας και κατέγραψε πάνω από 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Έμεν τόσο στη πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.