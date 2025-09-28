Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, καθώς η Τέλσταρ επιβλήθηκε με 4-2 στο μεταξύ τους παιχνίδι κι παρέδωσε... εγχειρίδιο οδηγιών στον Παναθηναϊκό.

Χορταστικό παιχνίδι, έξι γκολ και με νικήτρια την Τέλσταρ εκτυλίχθηκε στην Ολλανδία, εκεί όπου η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, γνώρισε την ήττα με 4-2 και υποχώρησε στην 10η θέση της Eredivisie, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Europa League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και προηγήθηκαν με 2-0 χάρη σε γκολ των Τέγιαν (7΄) και Ροσέν (42΄). Το αυτογκόλ του Τέγιαν στο 45΄+1΄ξανάβαλε στον αγώνα τους Κυπελλούχους Ολλανδίας, οι οποίοι ωστόσο δεν... έπειθαν αμυντικά.

Στο 71΄η Τέλσταρ ανάκτησε το προβάδισμα των δυο τερμάτων με γκολ του Φαν Ντε Καμπ στο 71΄, όμως δυο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι μείωσαν και πάλι στο γκολ με σκόρερ τον Σμιτ.

Το φινάλε πάντως βάφτηκε στα χρώματα των γηπεδούχων που με γκολ του Χέτλι στις καθυστερήσεις κλείδωσαν το τρίποντο κι έβαλαν φρένο στο νικηφόρο σερί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η οποία πλέον στρέφει την προσοχή της στο ταξί στην Ελλάδα για το ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 2 Οκτωβρίου.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Μέλβιν Μπόελ): Ντε Μπούσερ, Ντεΐλ, Νόιμπερ, Κράμερ, Άντεγκααρντ (79΄Τζέιμς), Σέρεϊ (79΄Στόκερς), Λίθορστ (63΄Ραμούνι), Μοιλένστιν, Γκούντμιν (62΄Μάργκαρετ), Πέτερσον (63΄Μπρόιμ), Σμιτ