Ο Άγιαξ... κατάφερε να μετατρέψει το +9 σε -1 μέσα σε τέσσερις αγώνες και να βάλει την Αϊντχόφεν σε θέση ισχύος για την κατάκτηση της Eredivisie. Τι χρειάζεται κάθε ομάδα την τελευταία αγωνιστική για να στεφθεί πρωταθλήτρια στην Ολλανδία.

Ιδανικός αυτόχειρας έχει αποδειχθεί ο Άγιαξ. Ο Αίαντας έγινε... viral στην Ευρώπη με την επική του κατρακύλα, που, εν όψει της καρό σημαίας στην Eredivisie, έχει φέρει την Αϊντχόφεν αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Πριν έναν μήνα, η ομάδα του Φαριόλι βρισκόταν εννέα βαθμούς μακριά από την PSV όμως τα έκανε θάλασσα και με αποκορύφωμα την γκέλα του κόντρα στη Χρόνιγκεν πριν λίγες ημέρες έφερε τη διώκτη του σε θέση ισχύος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πώς; Μετρώντας δύο ήττες και δύο ισοπαλίες σε τέσσερις αγώνες και μετατρέποντας το +9 σε -1!

