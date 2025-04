Ο Άγιαξ ανακοίνωσε τον κώδικα κατά του ρατσιμού που θα εφαρμόσει, ο οποίος θα μπλοκάρει τα υβριστικά σχόλια στα social media με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Άγιαξ παρουσίασε τον νέο του κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς, με στόχο την εξάλειψη των ρατσιστικών και μισαλλόδοξων μηνυμάτων στα social media. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του Ziggo, ο σύλλογος του Άμστερνταμ θα φιλτράρει τα σχόλια και δεν θα επιτρέπει σε χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν hate speech.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι κάτι καινούριο για τον Αίαντα. Το 2023 είχε ήδη ξεκινήσει μια καμπάνια ευαισθητοποίησης με το χάσταγκ #SilenceSocialHate, μετά από έρευνα που αποκάλυψε ότι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας, δεχόταν περισσότερα από 1.500 μηνύματα μίσους κάθε μήνα!

Ο Άγιαξ γίνεται ο πρώτος σύλλογος στην Ολλανδία που εισαγάγει κώδικα κοινωνικής συμπεριφοράς, επισημαίνοντας ότι οι διαδικτυακές συμπεριφορές πολλών οπαδών ξεπερνούν τα όρια του αποδεκτού, επηρεάζοντας αρνητικά παιδιά που διαβάζουν τέτοιου είδους μηνύματα.

Ο νέος κώδικας του Άγιαξ εστιάζει σε επτά βασικά σημεία, όπως ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις, οι απειλές κατά της ζωής και οι κάθε είδους προσβολές. Το κλαμπ θα κρύβει ή και θα μπλοκάρει αναρτήσεις που προωθούν το μίσος, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις θα αναφέρει τους χρήστες στις αρμόδιες αρχές.

Enough is enough.



In our efforts to silence social hate we introduce our new social code of conduct. A zero-tolerance approach to hate on our social channels, in collaboration with Ziggo.