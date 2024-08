Ο Άγιαξ που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League φέρεται να προσπαθεί να απαλλαχθεί από το βαρύ συμβόλαιο του Χερόνιμο Ρούλι, με τη Μαρσέιγ να ενδιαφέρεται «ζεστά» για την περίπτωση του.

Στους ρυθμούς της μεγάλης μάχης με τον Άγιαξ έχει ξεκινήσει να κινείται ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ολλανδική ομάδα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με στόχο την πρόκριση στα Play Off της διοργάνωσης που θα φέρει την ομάδα του Αλόνσο μια ανάσα από το League Stage της δεύτερης τη τάξει διοργάνωση.

Λίγα 24ωρα πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ο «Αίαντας» φέρεται να προσπαθεί να απαλλαχθεί από το βαρύ συμβόλαιο του Χερόνιμο Ρούλι. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μαρσέιγ έχει εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον της για τον Αργεντινό τερματοφύλακα ο οποίος αμείβεται με τέσσερα εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τον Άγιαξ. Για τον Ρούλι ο Άγιαξ δαπάνησε πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Ολλανδοί μάλιστα τονίζουν πως στον «Αίαντα» βλέπουν με καλό μάτι την προοπτική αυτήν και ιδανικά θέλουν να «ξεφορτωθούν» το βαρύ συμβόλαιο του Ρούλι.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας δεν έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του και μάλιστα δεν λογίζεται ως βασικός τερματοφύλακας. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε μόλις οκτώ φορές σε όλες τις διοργανώσεις με τον Άγιαξ.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Olympique Marseille open talks to sign Geronimo Rulli as new goalkeeper.



Discussions started on both club side with Ajax and player side. pic.twitter.com/sHm2gCKOzC