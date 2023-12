Ο Άγιαξ στέλνει μήνυμα κατά του φαινομένου του κοινωνικού μίσους και σε αυτό το πλαίσιο οι ομάδες ανδρών και γυναικών θα αγωνιστούν με φανέλες που αντί για όνομα θα έχουν αποσιωπητικά.

Περισσότερα από 1.500 μηνύματα μίσους λαμβάνουν κάθε μήνα οι παίκτες και οι παίκτριες του Άγιαξ. «Μαϊμού», «ελπίζω να πεθάνεις», «εύχομαι να συμβεί κάτι άσχημο σε εσένα και την οικογένεια σου», «ερχόμαστε για εσένα», «γύρνα πίσω στην κουζίνα σου», είναι μόνο μερικά παραδείγματα.

Το κοινωνικό μίσος είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο και σύμφωνα με έρευνες το 82% των Ολλανδών επηρεάζεται από την ανάγνωση μηνυμάτων μίσους ή προσβλητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

As a call to silence social hate, the Ajax Men's and Women's teams are playing with three dots on the back of the jerseys. The three dots are a symbol for silence social hate and reporting these hate messages. pic.twitter.com/KYH6N1gk6T