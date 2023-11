Ο Άγιαξ στο δεύτερο ματς επί ημερών Φαν'τ Σχιπ ζευγάρωσε τις νίκες του, καθώς επικράτησε της Χέρενφεν με 4-1. Σκόραρε δυο γκολ ο πρώην φορ του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ.

Ο Άγιαξ δείχνει να... ξυπνάει! Ο Αίας στο δεύτερο ματς του Τζον Φαν'τ Σχιπ στην τεχνική ηγεσία πήρε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν δεύτερη διαδοχική νίκη, καθώς επικράτησε της Χέρενφεν στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» με 4-1. Για την αντίπαλο της ΑΕΚ στον 2ο Όμιλο του Europa League ήρθε από τον πάγκο ο Τσούμπα Άκπομ και σκόραρε δις.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 25' με την προβολή του Μπέρχβαϊν μετά από μπαλιά του Μπέρχαους και στο 42' ο Μπρόμπεϊ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φαν ντε Μπόουμεν διπλασίασε το προβάδισμα τους. Η Χέρενφεν μπήκε στο ματς στο 45+1' όταν ο Μπρόουβερς με γυριστή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, μείωσε σε 2-1.

Στο 64' ο Μπρόμπεϊ σκόραρε αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Στο 80' η Χερενφέν έφτασε κοντά στην ισοφάριση με τον Σαχραουί να σημαδέυει σε πρώτο χρόνο το δοκάρι και σε δεύτερο να πλασάρει άουτ και να μη βρίσκει κενή εστία.

Ο Τσούμπα Άκπομ ήταν αυτός που εν τέλει «καθάρισε» το ματς. Στο 84' μετά από επέμβαση του Νόπερ σε σουτ του Μπέρχαους ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ πήρε το ριμπάουντ και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 90+2' με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-1. O Άγγλος επιθετικός έχει τρία γκολ σε επτά εμφανίσεις στην Eredivisie.

Θυμίζουμε πως την ερχόμενη Πέμπτη (9/11, 19:45) o Άγιαξ θα υποδεχτεί την Μπράιτον για τον όμιλο του Europa League, στον οποίο προπορεύεται η ΑΕΚ.

Άγιαξ: Ραμάι, Χάτο, Γκάεϊ (73’ Ρενς), Μάρτα (83’ Σόσα), Σούταλο, Χλίνσον (73’ Άκπομ), Φαν ντεν Μπόουμεν, Μπερχάους, Τέιλορ (59’ Φος), Μπερχβάιν, Μπρόμπεϊ (83’ Φορμπς)

Chuba Akpom found the net once again



Ajax 4-1 SC Heerenveenpic.twitter.com/PmGYueUdsc