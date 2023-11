Το συγκινητικό βίντεο του Άγιαξ με τον Φαν'τ Σχιπ και τη βέρα του (vid)

Τρίβει τα χέρια του, αγγίζοντας τη βέρα του, σκέφτεται και κοιτάει στα μάτριξ. Ένα συγκινητικό βίντεο με τον Τζον Φαν'τ Σχιπ κοινοποίησε στα social media ο Άγιαξ, με τον άλλοτε τεχνικό της εθνικής Ελλάδος να φαίνεται βουρκωμένος, έχοντας το μυαλό του, στην αδικοχαμένη σύζυγο του...

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον πάγκο του Άγιαξ ο Τζον Φαν'τ Σχιπ. Ο άλλοτε τεχνικός της εθνικής Ελλάδος έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στον πάγκο του «Αίαντα», οδηγώντας την ομάδα του στο 2-0 επί της Φόλενταμ, με την ομάδα του Άμστερνταμ να επιστρέφει στις νίκες, έπειτα από 70 ημέρες!

Μια νίκη, την οποία ο Φαν΄τ Σχιπ αφιέρωσε στην αδικοχαμένη σύζυγο του, Ντανιέλε η οποία έχασε την ζωή της μετά από μακροχρόνια μάχη που έδινε για τη ζωή της με την επάρατη νόσο.

Ο Άγιαξ δεν ξέχασε φυσικά την Ντανιέλε. Όπως άλλωστε δήλωσε ο Στίβεν Μπέργκβαϊν μετά τη νίκη του Άγιαξ, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έπαιξαν και για τη γυναίκα του Φαν'τ Σχιπ ο οποίος έδωσε στα αποδυτήρια μια ομιλία που άγγιξε τους πάντες.

Ο Άγιαξ συγκίνησε ακόμα περισσότερο ωστόσο, καθώς κοινοποίησε στα social media ένα χαρακτηριστικό βίντεο, πριν από το πρώτο σφύριγμα, όπου φαίνεται ο Τζον Φαν'τ Σχιπ. Ο Ολλανδός φαίνεται φανερά συγκινημένος με την κατάσταση, καθώς τρίβει τα χέρια του και ακουμπάει τη βέρα του, έχοντας στο μυαλό του την Ντανιέλε, πριν από μια μεγάλη προσωπική στιγμή της καριέρας του.

