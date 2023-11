Ο Άγιαξ στο ντεμπούτο του Τζον Φαν'τ Σχιπ επικράτησε με 2-0 της Φόλενταμ στο Άμστερνταμ, επέστρεψε στις νίκες μετά από 70 ημέρες και «ξεκόλλησε» από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ έσπασε το αρνητικό σερί που έτρεχε ο Άγιαξ! Στο ντεμπούτο του πρώην κόουτς της Εθνικής Ελλάδας ο Αίας επικράτησε της Φόλενταμ στη «Γιοχαν Κρόιφ Αρένα» με 2-0 και επέστρεψε στις νίκες μετά από 70 ημέρες. Τελευταίο ματς που οι Ολλανδοί έφυγαν πανηγυρίζοντας ήταν στις 24 Αυγούστου, όταν είχαν νικήσει τη Λουντογκόρετς με 4-1 για τα play-offs του Europa League (24/8) και έκτοτε μέτρησαν επτά ήττες και τρεις ισοπαλίες.

Ο Άγιαξ μπορεί να μην εντυπωσίασε, όμως έδειξε σημάδια βελτίωσης. Στο 5' ο Μπέρχαους αστόχησε με σουτ μέσα από την περιοχή και στο 29' ο Μπερχβάιν σημάδεψε το δοκάρι. Στο 56' ο Μπρόμπι «σέρβιρε» στον Μπέρχβαϊν με φανταστικό τελείωμα τίναξε τα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Στο 88' ο Μπέρχαους εκτέλεσε κόρνερ, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ, με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άγιαξ και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

STEVEN BERGWIJN BREAKS THE DEADLOCK WITH A SUPERB FINISH!!!

BRIAN BROBBEY 🇳🇱🇬🇭(2002) WITH THE ASSIST!

