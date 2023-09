Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε το ντέρμπι μεταξύ Άγιαξ και Φέγενορντ, όταν οπαδοί του Αίαντα έριξαν καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο μετά το 3-0 των φιλοξενούμενων.

Το... πάρτι που είχαν στήσει οι παίκτες της Φέγενορντ στο «Αμστενταμ Αρένα» διακόπηκε απότομα από τους οπαδούς του Άγιαξ, οι οποίοι πέταξαν καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο μετά το 0-3 των φιλοξενούμενων (43΄).

Οι ρίψεις έγιναν προς την εστία του τερματοφύλακα της Φέγενορντ, με τον διαιτητή να διακόπτει το ματς και να δίνει εντολή στις δυο ομάδες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια.

Νωρίτερα μάλιστα ο ρέφερι του αγώνα είχε διατάξει ξανά την διακοπή του ντέρμπι λόγω ρίψης ποτηριού στο γήπεδο μετά το 0-2 των φιλοξενούμενων.

Τελικά πάντως σε αμφότερες τις περιπτώσεις η διακοπή αποδείχθηκε προσωρινή και διάρκειας μόλις μερικών λεπτών, με τις δυο ομάδες να επιστρέφουν κανονικά στον αγωνιστικό χώρο και να δίνουν συνέχεια στην αναμέτρηση.

Ajax - Feyenoord suspended, fireworks by Ultras on the pitch. Ajax getting destroyed by Feyenoord: 0-3 in the first half #AJAFEY pic.twitter.com/1Ck4adsdhu