Ο Όντρεϊ Λινγκρ, για τον οποίο κινήθηκε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Φέγενορντ με τη μορφή δανεισμού από τη Σλάβια Πράγας.

Ήταν για δύο μεταγραφικά παράθυρα ο «εκλεκτός» του Παναθηναϊκού στη θέση του επιτελικού μέσου. Οι Πράσινοι περίμεναν, πίεσαν για την απόκτησή του, αλλά η στάση αναμονής από πλευράς του τούς οδήγησε να προχωρήσουν την αναζήτηση, καταλήγοντας εν τέλει στην περίπτωση του Φίλιπ Τζούρισιτς που προέκυψε μετέπειτα στο μεταγραφικό παζάρι. Ο λόγος φυσικά για τον Όντρεϊ Λινγκρ, διαρκή μεταγραφικό στόχο του Τριφυλλιού, ο οποίος αποχώρησε εν τέλει από τη Σλάβια Πράγας για λογαριασμό της Φέγενορντ.

Η πρωταθλήτρια Ολλανδίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Τσέχου επιθετικού μέσου, ο οποίος υπέγραψε στο κλαμπ ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν και ο σύλλογος διαθέτει προαιρετική οψιόν αγοράς λίγο πάνω από τα τρία εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει μόνιμα δικό του.

Έτσι, ο Λινγκρ συνεχίζει σε ομάδα Champions League (απευθείας στους ομίλους και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας οι Ολλανδοί), μετά από τρία χρόνια στη Σλάβια με την οποία πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Τσεχίας, φτάνοντας σε σερί χρονιές στα προημιτελικά του Europa και του Conference League αντίστοιχα.

Let's make even more ❤️🤍 memories.



Ondřej Lingr, welcome to Rotterdam! pic.twitter.com/B7d66nNo80