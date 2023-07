Άγιαξ: «Σταθερή η κατάσταση του Φαν ντερ Σαρ, πρέπει να παραμείνει στην ΜΕΘ»

Ο Άγιαξ έβγαλε νέα ενημέρωση για την κατάσταση υγείας του Έντβιν Φα Ντερ Σαρ αναφέροντας πως επέστρεψε στην Ολλανδία, όμως θα πρέπει να παραμείνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στην Ολλανδία επέστρεψε από την Κροατία ο Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ το βράδυ της Παρασκευής (14/07) και βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας ολλανδικού νοσοκομείου. Η κατάστασή του παραμένει ως έχει, δηλαδή είναι σταθερή και δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αναμένεται να παραμείνει στην ΜΕΘ ώστε να του γίνουν κι άλλες εξετάσεις.

Η οικογένειά του ευχαρίστησε το νοσοκομείο του Σπλιτ για την φροντίδα που του παρείχε όσο βρισκόταν στην Κροατία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άγιαξ:

«Ο Έντβιν επαναπατρίστηκε από την Κροατία το βράδυ της Παρασκευής και είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας ενός ολλανδικού νοσοκομείου. Η κατάστασή του παραμένει ίδια: σταθερή, σε μία κατάσταση που δεν απειλείται η ζωή του κι έχοντας την ικανότητα να επικοινωνήσει. Η οικογένεια του Φαν Ντερ Σαρ θα ήθελε να εκφράσει την βαθύτητα ευγνωμοσύνη της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Σπλιτ για την υπέροχη φροντίδα που του παρείχε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Έντβιν παραμένει στην ΜΕΘ όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και η οικογένεια με θέρμη ελπίζω πως θα συγκεντρωθεί έπειτα στην ανάρρωσή του».

