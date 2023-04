Πολυτάραχο αποδεικνύεται το ντέρμπι ανάμεσα σε Φέγενορντ και Άγιαξ, καθώς στο 62΄ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά λόγω ρίψης αντικειμένων που προκάλεσαν την αιμορραγία του Ντάβι Κλάασεν.

Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε η αναμέτρηση της Φέγενορντ απέναντι στον Άγιαξ για τα ημιτελική φάση του Ολλανδικού Κυπέλλου!

Στο 62΄της αναμέτρησης οι οπαδοί των γηπεδούχων εκτόξευσαν αντικείμενα εντός του αγωνιστικού χώρου, ένα εκ των οποίων βρήκε στο κεφάλι τον Κλάασεν με συνέπεια να του προκαλέσει αιμορραγία!

Αμέσως ο διαιτητής έστειλε για δεύτερη φορά τις ομάδες πίσω στα αποδυτήρια, αφού μόλις στο 1΄ο αγώνας είχε οδηγηθεί ξανά σε προσωρινή διακοπή λόγω ρίψης καπνογόνων στο χορτάρι!

🇳🇱😳 Feyenoord fans threw objects at Ajax midfielder Davy Klaassen, the game was stopped again for a 2nd time. pic.twitter.com/ktcyoV9lA0