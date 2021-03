Βερνίκος για εκλογές ΕΠΟ: «Ντροπή, καταψηφίζεται ο θρυλικός Χαριστέας και προτιμάται ένας ιδιοκτήτης καφενείου» (pics)

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, ενώ τα μέλη της Εθνικής που έφτασαν στην κορυφή στο Euro του 2004 καταψηφιστήκαν.

Ο Κώστας Βερνίκος, συνεχάρη το νέο πρόεδρο, αλλά δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν εκλέχθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή άνθρωποι που έχουν δοξάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Εκλογές ντροπή για την ΕΠΟ. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία στην οποία καταψηφίζεται ο θρυλικός Άγγελος Χαριστέας στις εκλογές της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και προτιμάται ένας ιδιοκτήτης καφετέριας...», σχολίασε ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του Ολυμπιακού.

Shameful elections for HFF ExCo.. We are living in a country where in Football Association vote against legendary Angelos Charisteas, preferring a coffee shop owner..

