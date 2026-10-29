League Cup: Αυτή την ομάδα θα αντιμετωπίσει η Φλίτγουντ μετά το έπος με την Άρσεναλ
Η Φλίτγουντ ζει το δικό της ποδοσφαίρικο όνειρο στο League Cup, μετά το «χαστούκι» που έριξε στην Άρσεναλ. Πλέον, η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας γνωρίζει τι την περιμένει στα προημιτελικά, ευελπιστώντας φυσικά η στρογγυλή θεά να της χαρίσει ακόμα μια σπουδαία ιστορία.
Όπως έγινε ευρέως γνωστό - και πως άλλωστε να μην γίνει- η Φλίτγουντ έθεσε εκτός διοργάνωσης τους «κανονιέρηδες», επικρατώντας με 5-3 στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι. Στην επόμενη φάση θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Έβερτον – Νιούκαστλ.
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Ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Λίβερπουλ, που πήρε την πρόκριση απέναντι στην Τσέλσι επίσης από την άσπρη βούλα, θα υποδεχθεί την Μπόρνμουθ. Ακόμη Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Μπράντφορντ, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία.
Αναλυτικά τα ζευγαρία:
- Φλίτγουντ – Έβερτον ή Νιούκαστλ
- Μάντσεστερ Σίτι – Μπράντφορντ
- Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ
- Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
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