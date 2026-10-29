Το ταξίδι της στο League cup συνεχίζει η Φλίτγουντ, η οποία έμαθε το δρόμο για τα ημιτελικά της διοργάνωσής.

Η Φλίτγουντ ζει το δικό της ποδοσφαίρικο όνειρο στο League Cup, μετά το «χαστούκι» που έριξε στην Άρσεναλ. Πλέον, η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας γνωρίζει τι την περιμένει στα προημιτελικά, ευελπιστώντας φυσικά η στρογγυλή θεά να της χαρίσει ακόμα μια σπουδαία ιστορία.

Όπως έγινε ευρέως γνωστό - και πως άλλωστε να μην γίνει- η Φλίτγουντ έθεσε εκτός διοργάνωσης τους «κανονιέρηδες», επικρατώντας με 5-3 στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι. Στην επόμενη φάση θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Έβερτον – Νιούκαστλ.

Ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Λίβερπουλ, που πήρε την πρόκριση απέναντι στην Τσέλσι επίσης από την άσπρη βούλα, θα υποδεχθεί την Μπόρνμουθ. Ακόμη Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Μπράντφορντ, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία.

Αναλυτικά τα ζευγαρία: