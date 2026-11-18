Ο Φακούντο Πελίστρι αγωνίστηκε και στον δεύτερο φιλικό αγώνα της Ουρουγουάης κόντρα στη Δομινικανή Δημοκρατία κερδίζοντας μάλιστα και το πέναλτι για το τρίτο γκολ.

Η Ουρουγουάη επικράτησε με 5-0 της Δομινικανής Δημοκρατίας σε φιλικό αγώνα που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τον Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού να μπαίνει και σ' αυτό το δεύτερο ματς της ομάδας του ως αλλαγή.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ πέρασε στο παιχνίδι στο 75ο λεπτό στη θέση του Κανόμπιο κι ενώ το σκορ ήταν 2-0 υπέρ της ομάδα του Ντιέγκο Φορλάν. Μέχρι τη λήξη του ματς, η «Σελέστε» σκόραρε άλλες τρεις φορές, με τον ποδοσφαιριστή των «πράσινων» να κερδίζει το πέναλτι που έφερε το τρίτο γκολ της ομάδας του.

Εκείνος ήταν μέσα και στο τέταρτο γκολ, αφού ξεκινάει από δική του ενέργεια κατά την οποία περνάει τον αντίπαλό του πάνω στη γραμμή του άουτ κάνοντας στη συνέχεια ένα γύρισμα από την εξέλιξη του οποίου έρχεται το 4-0.

Με τις δύο αυτές συμμετοχές ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε τις 44 συμμετοχές με το εθνόσημο (2 γκολ και 10 ασίστ) ενώ αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα την Παρασκευή (20/11) προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον ΟΦΗ την Κυριακή (22/11).