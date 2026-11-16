Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μπήκε σε αγωνιστική εβδομάδα, καθώς το ερχόμενο Σάββατο θα φιλοξενηθεί από την Καλαμάτα στη Νεάπολη, όμως λόγω της απραξίας της περασμένης εβδομάδας θα δώσει φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας, στην οποία επιστρέφει ο Θωμάς Στρακόσα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μετά από περισσότερους από 2 μήνες θα πάρει χρόνο συμμετοχής, ώστε να μπει σε ρυθμό ενόψει των επίσημων αναμετρήσεων.

Από εκεί και πέρα στην άμυνα θα είναι οι Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Ρέλβας και Λυκογιάννης. Αριάγκα - Σαχαμπό στα χαφ, Κουτέσα και ο 16χρονος Στέφανος Τσαντίλας στα εξτρέμ, ενώ ο Μάνταλος θα είναι πίσω από τον Γκατσίνοβιτς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Xριστακόπουλος, Μουκουντί, Ρέλβας, Λυκογιάννης, Αριάγκα, Σαχαμπό, Koυτέσα, Τσαντίλας, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Mπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Φρατζεσκάκης, Σιούτας, Γκολφίνος