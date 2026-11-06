Παναθηναϊκός: Στις κλήσεις της Ουρουγουάης ο Φακούντο Πελίστρι

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Στις κλήσεις της Ουρουγουάης ο Φακούντο Πελίστρι

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Ο Ντιέγκο Φορλάν κάλεσε τον Φακούντο Πελίστρι στην εθνική Ουρουγουάης για τα δύο φιλικά του Νοεμβρίου.

Στην αποστολή της εθνικής Ουρουγουάης βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο Φακούντο Πελίστρι, αφού συνεχίζει να βρίσκεται τακτικά στις κλήσεις της «Σελέστε» και με το νέο προπονητή της και θρύλο του ποδοσφαίρου της χώρας, Ντιέγκο Φορλάν.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού θα ενισχύσει τις προσπάθειες της πατρίδας του στα φιλικά που θα δώσει κόντρα στην Αργεντινή (14/11) στο Μπουένος Άιρες και την Δομινικανή Δημοκρατία στις 18 του μήνα.

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Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος ακραίος επιθετικός έχει 42 συμμετοχές με την εθνική Ουρουγουάης ενώ έχει σκοράρει και 2 γκολ. Μέχρι στιγμής φέτος με τους «πράσινους» έχει αγωνιστεί έντεκα φορές παίζοντας περίπου για 500 λεπτά.

 

@Photo credits: INTIME, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

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