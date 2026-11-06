Ο Ντιέγκο Φορλάν κάλεσε τον Φακούντο Πελίστρι στην εθνική Ουρουγουάης για τα δύο φιλικά του Νοεμβρίου.

Στην αποστολή της εθνικής Ουρουγουάης βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο Φακούντο Πελίστρι, αφού συνεχίζει να βρίσκεται τακτικά στις κλήσεις της «Σελέστε» και με το νέο προπονητή της και θρύλο του ποδοσφαίρου της χώρας, Ντιέγκο Φορλάν.

Lista definitiva de Diego Forlán para los amistosos con Argentina y República Dominicana por Fecha FIFA 📋 https://t.co/hUkNrSRGfi November 6, 2026

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού θα ενισχύσει τις προσπάθειες της πατρίδας του στα φιλικά που θα δώσει κόντρα στην Αργεντινή (14/11) στο Μπουένος Άιρες και την Δομινικανή Δημοκρατία στις 18 του μήνα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος ακραίος επιθετικός έχει 42 συμμετοχές με την εθνική Ουρουγουάης ενώ έχει σκοράρει και 2 γκολ. Μέχρι στιγμής φέτος με τους «πράσινους» έχει αγωνιστεί έντεκα φορές παίζοντας περίπου για 500 λεπτά.