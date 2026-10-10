Οι ομογενείς οπαδοί της Σάουθ Μέλμπουρν γλέντησαν πριν το ματς, γιόρτασαν και στο φινάλε την κούπα. Η Μαρία Μαρούλη τραγούδησε πριν τη σέντρα τον ύμνο της Αυστραλίας.

Την ονομάζουν τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας κι όχι άδικα κι ας βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης. Στη Μελβούρνη χτυπούν εκαντοντάδες χιλιάδες ελληνικές καρδιές και στο ποδόσφαιρο το καμάρι τους είναι η Σάουθ Μέλμπουρν.

Στον τελικό του Κυπέλλου Αυστραλίας η ομάδα της ομογένειας, που βρίσκεται στη β' κατηγορία, πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου, το πρώτο της στον θεσμό με αυτή τη μορφή και χιλιάδες Έλληνες το γιόρτασαν με την ψυχή τους. Η Σάουθ Μέλμπουρν επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Μέλμπουρν Βίκτορι και στο φινάλε του τελικού και στην απονομή οι ομογενείς ανέμιζαν περήφανοι τις ελληνικές σημαίες. Φώναζαν, μάλιστα, και το γνωστό σύνθημα που έγινε viral στον νικηφόρο αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.

Πριν το ματς, ωστόσο, στο Aami Stadium της Μελβούρνης, όπου σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης με 29.911 θεατές, ο ομογενής μουσικός Στιβ Παυλίδης ξεσήκωσε τους Έλληνες με το μπουζούκι του. Στα μεγάφωνα ακουγόταν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Μα εγώ είμαι Έλληνας» και στις εξέδρες πανζουρλισμός.

Ελληνίδα τον ύμνο

Την ελληνική βραδιά ξεκίνησε η Μαρία Μαρούλη. Με καταγωγή από την Ελλάδα, αφού ο πατέρας της είναι από την Κεφαλονιά, η γνωστή τραγουδίστρια, που έχει βρεθεί στη σκηνή μεταξύ άλλων με Βέρτη και Πλούταρχο, μένει μόνιμα στη Μελβούρνη και επιλέχθηκε να τραγουδήσει πριν τον τελικό τομν ύμνο της Αυστραλίας, γνωρίζοντας την αποθέωση από 30.000 θεατές. Ένα ελληνικό πάρτι από την αρχή έως το τέλος.

Η αφιέρωση του Έλληνα προέδρου

Ο πρόεδρος της Σάουθ Μέλμπουρν δεν θα μπορούσε παρά να είναι Έλληνας. Ο πασίγνωστος δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργιάδης με καταγωγή από την Καστοριά, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μένει μόνιμα στη Μελβούρνη.

Στο τέλος του τελικού αφιέρωσε τον τίτλο στους ομογενείς και σε όλους τους οπαδούς του συλλόγου.