ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν: Η πατρική αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου στον Ζίνι
Στην Ολλανδία πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και σε αυτό το πλαίσιο στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν βρέθηκαν πολλά γνώριμα πρόσωπα, όπως ο Ζήσης Βρύζας κι ο Φίλιπ Τζούρισιτς.
Μεταξύ αυτών ήταν και ο νέος προπονητής των Κύπριων, Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος μάλιστα «επανενώθηκε» με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του στον Λεβαδειακό, Ζίνι.
Ο έμπειρος προπονητής έδωσε μια πατρική αγκαλιά στον Ανγκολέζο επιθετικό και οι δυο τους είχαν ένα σύντομο τετ α τετ.
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Υπό τις οδηγίες του Παπαδόπουλου ο Ζίνι είχε έναν πολύ ευεργετικό δανεισμό στον Λεβαδειακό τη σεζόν 2024-25, καθώς μέτρησε 30 εμφανίσεις με 14 γκολ - 5 ασίστ κι επέστρεψε στην ΑΕΚ ως υπολογίσιμο και πολύτιμο μέλος του ρόστερ.
👋 Επανένωση Ζινι με Νίκο Παπαδόπουλο.#aekfc pic.twitter.com/qK66FZT7SJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 2, 2026
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