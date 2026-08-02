Η ΑΕΚ διπλασίασε το προβάδισμα της στο φιλικό με τη Σιντ Τρούιντεν με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Σταύρου Πήλιου.

Ο Σταύρος Πήλιος έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος του τελευταίου φιλικού τεστ με αντίπαλο τη Σιντ Τρούιντεν. Ο διεθνής αριστερός μπακ άνοιξε το σκορ για τους Πρωταθλητές Ελλάδας στην πρώτη τους φάση και διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Ο Γιόβιτς πέρασε την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος την κουβάλησε στην αντεπίθεση, έβγαλε τον Πήλιο σε θέση βολής και ο διεθνής μπακ πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.

Το γκολ του Πήλιου για το 2-0:

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