ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν: Ασίστ Κοϊτά και ντοπιέτα Πήλιου για το 2-0
Ο Σταύρος Πήλιος έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος του τελευταίου φιλικού τεστ με αντίπαλο τη Σιντ Τρούιντεν. Ο διεθνής αριστερός μπακ άνοιξε το σκορ για τους Πρωταθλητές Ελλάδας στην πρώτη τους φάση και διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.
Ο Γιόβιτς πέρασε την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος την κουβάλησε στην αντεπίθεση, έβγαλε τον Πήλιο σε θέση βολής και ο διεθνής μπακ πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.
Το γκολ του Πήλιου για το 2-0:
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