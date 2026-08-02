Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό του φιλικού με τη Σιντ Τρούιντεν, χάρη σε γκολ του Πήλιου έπειτα από μπαλιά του Μαρίν.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της κόντρα στην Σεντ Τρούιντεν. Στο 7ο λεπτό ο Μαρίν έβγαλε υπέροχη μπαλιά ανάμεσα από το δεξί μπακ και το στόπερ των Βέλγων, ο Πήλιος έφυγε στο χώρο από τα αριστερά, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση και με συρτό σουτ έκανε το 1-0.

Το γκολ του Πήλιου για το 1-0:

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