Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Χρόνιγκεν, με ανατροπή.

Η ΑΕΚ πήρε τη δεύτερη της νίκη στα τρία φιλικά του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, καθώς επικράτησε με 2-1 της Χρόνιγκεν, κάνοντας ανατροπή, ενώ έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα.

Στο πρώτο μέρος οι πρωταθλητές είχαν καλή στιγμή να προηγηθούν με το δοκάρι του Κοϊτά, μόλις στο 2ο λεπττό.

Στο 55ο λεπτό ο Φελίπε Ρέλβας στην προσπάθεια να ανεβάσει την μπάλα άνοιξε το κοντρόλ, έκανε άτσαλο μαρκάρισμα σε αντίπαλο και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Oι Ολλανδοί προηγήθηκαν 10 λεπτά αργότερα, στο 65', με γκολ του Ζαουάβντα.

Στο 77ο λεπτό ο Κουτέσα πίεσε από αριστερά, ο Ζίνι έκλεψε, έφυγε απέναντι από τον Φάεσεν και τον πλάσαρε για το 1-1. Έξι λεπτά αργότερα, στο 83', ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ, ο Καλοσκάμης έπιασε την κεφαλιά και ανέτρεψε το σκορ, με το 2-1 υπέρ των πρωταθλητών να μένει μέχρι τέλους.