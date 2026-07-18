Η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο φιλικό με τη Χρόνιγκεν λίγο μετά την αποβολή του Ρέλβας, όμως ανέτρεψε το σκορ χάρη στα γκολ των Ζίνι και Καλοσκάμη.

Η ΑΕΚ από το 55ο λεπτό του φιλικού με τη Χρόνιγκεν βρέθηκε με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Ρέλβας και στο 65ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ, έπειτα από κακή αμυντική λειτουργία και γκολ του Ζαουάντα, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέτρεψε το σκορ.

Στο 77ο λεπτό ο Κουτέσα πίεσε από αριστερά, ο Ζίνι έκλεψε, έφυγε απέναντι από τον Φάεσεν και τον πλάσαρε για το 1-1.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 83', ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ, ο Καλοσκάμης έπιασε την κεφαλιά και ανέτρεψε το σκορ, με το 2-1 υπέρ των πρωταθλητών να μένει μέχρι τέλους.