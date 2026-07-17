Εξαιρετικό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού για τον Ζότα Σίλβα με τον Πορτογάλο να πετυχαίνει δύο γκολ στο ημίχρονο του φιλικού με την Φορτούνα Σιτάρντ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φορτούνα Σιτάρντ σε φιλική αναμέτρηση με τον Ζότα Σίλβα στο ντεμπούτο του να δείχνει με το καλημέρα το τι μπορεί να κάνει. Ο Πορτογάλος πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο για τους Πειραιώτες.

Αρχικά στο 21' μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Κουτσίδης πήρε την κεφαλιά και ο Zότα Σίλβα με δυνατό σουτ στην κίνηση από κοντά άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό.

Τρία λεπτά αργότερα ο Σιπιόνι έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Πορτογάλο και αυτός βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Φορτούνα κάνοντας το 2-0 για τους «ερυθρόλευκους».