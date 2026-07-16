Ομόνοια - Παναιτωλικός: Ασίστ ο Οπόκου, 0-1 ο Άλεξιτς
Ο Παναιτωλικός στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας φιλοξενήθηκε από την πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια, η οποία προφανώς είναι σε καλύτερο στάδιο ετοιμότητας, από τη στιγμή που σε μια εβδομάδα έχει το πρώτο ματς με την Καϊράτ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, όμως η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου κατάφερε να προηγηθεί.
Στο 18ο λεπτό έπειτα από βαθιά μπαλιά του Στάγιτς ο Οπόκου έκανε ατομική προσπάθεια, έβγαλε «φαρμακερή» σέντρα και ο Άλεξιτς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Μάλιστα το 1-0 υπέρ του Τίτορμου ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Το γκολ του Παναιτωλικού
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