Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 18ο λεπτό του φιλικού αγώνα με την Ομόνοια με σκόρερ τον Άλεξιτς και δημιουργό τον Οπόκου.

Ο Παναιτωλικός στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας φιλοξενήθηκε από την πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια, η οποία προφανώς είναι σε καλύτερο στάδιο ετοιμότητας, από τη στιγμή που σε μια εβδομάδα έχει το πρώτο ματς με την Καϊράτ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, όμως η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου κατάφερε να προηγηθεί.

Στο 18ο λεπτό έπειτα από βαθιά μπαλιά του Στάγιτς ο Οπόκου έκανε ατομική προσπάθεια, έβγαλε «φαρμακερή» σέντρα και ο Άλεξιτς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Μάλιστα το 1-0 υπέρ του Τίτορμου ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το γκολ του Παναιτωλικού