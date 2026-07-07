Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγήθηκε στο φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όμως η ομάδα του Λίσι ισοφάρισε με γκολάρα του Χατσίδη.

Χωρίς νικητή πήγαν στα αποδυτήρια ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Λάρνακας στο ημίχρονο της φιλικής τους αναμέτρησης, καθώς η ανάπαυλα βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες με σκορ 1-1.

Οι Κύπριοι προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό με άπιαστο σουτ του Ιβάνοβιτς μέσα από την περιοχή.

Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν σε 1-1 στο 32ο λεπτό με εντυπωσιακό εκτός περιοχής σουτ του νεαρού Χατσίδη.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει