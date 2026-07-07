ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Λάρνακας: Προηγήθηκαν οι Κύρπιοι, ισοφάρισε με γκολάρα ο Χατσίδης (vids)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Λάρνακας: Προηγήθηκαν οι Κύρπιοι, ισοφάρισε με γκολάρα ο Χατσίδης (vids)

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγήθηκε στο φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όμως η ομάδα του Λίσι ισοφάρισε με γκολάρα του Χατσίδη.

Χωρίς νικητή πήγαν στα αποδυτήρια ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Λάρνακας στο ημίχρονο της φιλικής τους αναμέτρησης, καθώς η ανάπαυλα βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες με σκορ 1-1.

Οι Κύπριοι προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό με άπιαστο σουτ του Ιβάνοβιτς μέσα από την περιοχή.

Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν σε 1-1 στο 32ο λεπτό με εντυπωσιακό εκτός περιοχής σουτ του νεαρού Χατσίδη.

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ: Με νέο λουκ ο Σουαλιό Μεϊτέ, στο γήπεδο και ο άτυχος Γιάννης Σαρρής
image

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ Τελευταία Νέα