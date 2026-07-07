ΠΑΟΚ - ΑΕΚ Λάρνακας: Προηγήθηκαν οι Κύρπιοι, ισοφάρισε με γκολάρα ο Χατσίδης (vids)
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Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγήθηκε στο φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όμως η ομάδα του Λίσι ισοφάρισε με γκολάρα του Χατσίδη.
Χωρίς νικητή πήγαν στα αποδυτήρια ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Λάρνακας στο ημίχρονο της φιλικής τους αναμέτρησης, καθώς η ανάπαυλα βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες με σκορ 1-1.
Οι Κύπριοι προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό με άπιαστο σουτ του Ιβάνοβιτς μέσα από την περιοχή.
Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν σε 1-1 στο 32ο λεπτό με εντυπωσιακό εκτός περιοχής σουτ του νεαρού Χατσίδη.
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